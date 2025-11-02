Coronas al pie de los árboles de la Avenida do Parque
El BNG de Silleda realizó ayer, víspera de Difuntos, una nueva acción reivindicativa en favor de los árboles que se van a talar en la Avenida do Parque. Colocó coronas de flores en las que podían leerse mensajes como: da túa alcaldesa, que te corta, o cemento non da sombra o morta por mala xestión. Además de protestar por el corte de árboles «en buen estado de salud», pone el foco en «la pésima gestión del árbolado urbano» por parte del gobierno socialista. El Bloque lamenta que la alcaldesa no se abriese a buscar una solución consensuada, pese a gobernar en minoría.
