Un conductor ebrio choca contra el bolardo de la calle Principal de Lalín

En la madrugada del sábado al domingo, colisionó un turismo contra el bolardo que restringe la circulación por la rúa Principal de Lalín durante los fines de semana.

A la zona se desplazaron GES, y agentes de Tráfico. El conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia, y su acompañante fue trasladada al PAC en una ambulancia del 061 por heridas leves