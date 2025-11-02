Un conductor ebrio choca contra el bolardo de la calle Principal de Lalín
La acompañante del coche tuvo que ser trasladada al PAC
En la madrugada del sábado al domingo, colisionó un turismo contra el bolardo que restringe la circulación por la rúa Principal de Lalín durante los fines de semana.
A la zona se desplazaron GES, y agentes de Tráfico. El conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia, y su acompañante fue trasladada al PAC en una ambulancia del 061 por heridas leves
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- El restaurante de Vigo que recomienda 'The Guardian': menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- Nuevo registro en una vivienda de A Estrada en busca de drogas
- Nuevo récord en el AVE Madrid-Vigo: un tren lo completa en 3 horas y 37 minutos
- Muere por un escape de gas en Fiyi un tripulante de máquinas de O Morrazo
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- La «Incógnita» se quita las entretelas