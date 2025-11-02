Ir a la compra luciendo A Estrada

A veces, las grandes ideas nacen de las mentes más pequeñas. En este caso, la idea fue de tres niñas de sexto de Educación Primaria del CEIP de O Foxo: Soraya, Andrea y Violeta. Ellas decidieron convertir su creatividad en una forma original de ayudar a financiar su viaje de fin de curso a Barcelona, a través de la vente de bolsas de tela ilustradas con rincones emblemáticos de A Estrada.

Las imágenes, generadas con inteligencia artificial a través de un concepto que ellas crearon, con un aire muy artístico y colorido. Estas fotos reproducen lugares tan reconocibles como el Concello estradense, el Palco da Música de la Alameda o la calle Calvo Sotelo, donde se aprecia el edificio de A Farola al fondo, y donde salen ellas paseando. «Queríamos hacer algo que tuviera que ver con nuestro pueblo, porque nos gusta mucho A Estrada, y se nos ocurrió esto», cuenta Soraya, de 11 años, entusiasmada.

Antes de embarcarse en esta aventura, las pequeñas emprendedoras ya habían probado suerte vendiendo otros productos, como ambientadores, aunque «se nos agotaron súper rápido», recuerda Soraya. Fue entonces cuando apareció Jeanette Valiñas, madre de Soraya y dueña de la tienda estradense Pintaletras, que les echó una mano para llevar a cabo esta nueva idea. «Les ayudé solo con la plancha de calor para fijar los vinilos, pero el diseño y la idea fueron completamente suyos», explica Jeanette, orgullosa.

Las bolsas, que se venden a 7 euros, combinan la creatividad con el amor por su tierra y una meta clara: reunir dinero para financiar parte del viaje a Barcelona, previsto para finales de mayo. «En cuanto lo publiqué en Facebook, la respuesta fue muy buena, muchos vecinos se interesaron enseguida y empezaron a encargarlas», comenta la madre.

Además de los tres modelos actuales, el grupo también hacía bolsas con sus cantantes o personajes de series o películas favoritos. Tras este éxito, ya planean ampliar la colección con nuevos rincones de la villa. «Queremos seguir haciendo más, y también camisetas», adelanta Soraya.

La iniciativa de las jóvenes diseñadoras continúa triunfando, donde el viernes ya recorrieron numerosos locales de A Estrada participando en el Truco o Trato de Samaín, y vendieron varias bolsas con una sonrisa terrorífica. «No tenemos casi productos que representen A Estrada así, y con esto también la estamos dando a conocer un poco más», dice.

Con este espíritu emprendedor y comunitario, tampoco se olvida de compartir su idea: «Otros niños hacen otras cosas para recaudar dinero, pero no nos importa que cojan ideas, porque al final vamos todos juntos», concluye.