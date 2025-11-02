Canastas y porterías en plazas públicas y redes nuevas en A Gandareira

El Concello de Silleda ha completado la instalación de equipación deportiva en diferentes espacios públicos, así como la renovación de las redes de protección del campo de fútbol de A Gandareira, en A Bandeira. Las actuaciones forman parte del proyecto financiado con el Plan de Infraestructuras Deportivas de la Diputación, en el que también se incluye la ejecución de la pista de skate en la Praza Juan Salgueiro. La adquisición del mobiliario deportivo fue adjudicada a Suministro Integral del Agua SL por un importe total de 21.304,47 euros.

Entre las dotaciones figuran dos canastas para práctica de baloncesto 3x3 en las plazas Juan Salgueiro de Silleda y A Bandeira; unidades combinadas de porterías y canastas en las plazas Mestre Mateo y Vales Mahía, y las redes de protección en la pista multideportiva de A Bandeira, que garantizan mayor seguridad tanto para el público como para las viviendas próximas. Asimismo, en A Gandareira se acometió la renovación de las redes perimetrales de protección, que presentaban tramos deteriorados, mejorando así la seguridad de jugadores y espectadores.

La concejala de Deportes, Mónica González Conde, indica que estas mejoras «dan continuidad a nuestro compromiso con la práctica deportiva al aire libre y la puesta a punto de las instalaciones municipales, atendiendo a las demandas de clubes y familias usuarias de estos espacios». «Vienen a complementar la inversión del skate park y refuerzan el objetivo de ofrecer espacios seguros, modernos y accesibles para todas las edades», añade.