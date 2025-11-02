Cadena humana el día 9 «en defensa del río Ulla»
Convocan las plataformas contra Altri y la Mina de Touro | Será en el embalse de Portodemouros
REDACCIÓN
La Plataforma Ulloa Viva y la Plataforma Mina de Touro-O Pino No formarán el próximo domingo, 9 de noviembre, una «cadena humana en defensa del río Ulla», con la que pretenden lanzar «un grito por el agua y por la vida».
Un grupo de manifestantes saldrá a las 11:30 horas de la Fervenza das Hortas, en Dombodán (Arzúa), y otro de A Capela de San Ramón, en Gres (Vila de Cruces), para encontrarse a las doce del mediodía en el puente del embalse de Portodemouros y hacer una cadena humana al grito de «por el agua y por la vida, ni Altri ni Mina».
Las dos plataformas convocan a esta protesta a los vecinos de las comarcas afectadas por ambos proyectos industriales. Consideran que si llegasen a desarrollarse «afectarían a la biodiversidad, contaminarían más las aguas del río Ulla hasta la ría de Arousa, el aire y las tierras próximas e impulsarían en Galicia la eucaliptización y la depredación de nuestros recursos, generando peligrosos residuos». Sostienen que Altri y la Mina de Touro-O Pino «son una muy peligrosa amenaza que afecta al corazón de Galicia, a toda la cuenca del Ulla –la segunda más larga del país–, a todos los lugares, parroquias y ayuntamientos bañados por el río y a las actividades socioeconómicas de las zonas afectadas, tanto a las agroganaderas como a la actividad pesquera y marisquera de Arousa».
Por eso, frente a «esas amenazas a toda Galicia, a nuestra economía, al medio ambiente, al bienestar y a la salud de la población», Ulloa Viva y Mina de Touro-O Pino Non hacen un llamamiento a la participación en esta «cadena humana» en defensa del Ulla y en contra de los proyectos industriales «que dos empresas apoyadas por la Xunta de Galicia pretenden imponer a la fuerza en nuestro territorio».
