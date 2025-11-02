El Bloque pide aclarar a quién competen las aceras de la N-640

El BNG de Agolada coincide con el PP en cuanto a la urgencia de mejoras en las aceras de la Rúa Xeral, al pie de la carretera N-640. Pero, «antes de invertir fondos municipales o de la Deputación, es imprescindible saber de quién es la competencia». El Estado tiene la titularidad de la vía, «y mientras no exista una cesión formal al Concello, el mantenimiento de la calzada, las aceras y sumideros sigue correspondiendo al Ministerio de Transportes y Mobilidad Sostenible, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia», indica la portavoz de Bloque, Susana Tato. Por ello, este partido solicitará por escrito información sobre esta cuestión tanto a dicha demarcación de carreteras como al Concello, «para confirmar quién es el titular real de esas aceras y quién debe asumir su reparación».

Además, el BNG recuerda que la PO-840, que atraviesa el casco urbano y que enlaza Agolada con Melide, «presenta deficiencias importantes, aceras estrechas y falta de seguridad peatonal», de modo que preguntará a la Axencia Galega de Infraestruturas qué actuaciones prevé en este tramo y a qué administración competen.

Cartel de obras

Por último, en su perfil de la red social Facebook el BNG de Agolada alerta del riesgo de caída de un cartel de mejoras que costeó la Diputación en pistas de Aldea do Monte. El cartel está semidoblado, seguramente por las rachas de viento.