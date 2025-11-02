Abre el plazo de talleres de salud mental juvenil
Este lunes abre el plazo para que los centros educativos de Secundaria y Bachillerato de los municipios de reto demográfico de la provincia soliciten participar en los talleres del programa En plan ben. La iniciativa se centra en la salud mental de los jóvenes, y se dirige a alumnos, profesores y familias, y aborda temas como el suicidio, la alimentación o bullying.
