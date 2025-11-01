La Xunta analiza la dotación de una ambulancia para el PAC de Cerdedo

La Xunta de Galicia analizará la dotación de una ambulancia asistencial para el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cerdedo. Este compromiso fue adquirido por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una reunión mantenida en Santiago con el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y con el director de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Román Gómez. Se trata de un importante paso para el regidor local, quien lleva tiempo reivindicando esta mejora como una prioridad estratégica para la atención sanitaria de proximidad.

Gracias a su insistencia, la Consellería de Sanidade se comprometió a analizar la inclusión de este servicio en el nuevo contrato del 061 del área de Pontevedra y O Salnés, que se licitará en 2026. «Es un paso decisivo hacia una mejor atención sanitaria y un gesto de sensibilidad de la Xunta ante las necesidades reales de nuestro territorio», manifestó Cubela, quien mostró su agradecimiento al conselleiro y al equipo del 061 «por su receptividad y por la voluntad de avanzar en un proyecto que mejorará la vida de nuestros vecinos».

«Los vecinos y vecinas deben tener los mismos derechos sanitarios y garantías que cualquier otro municipio de la provincia», reiteró Cubela, quien considera que este compromiso de la Xunta «es fruto de un trabajo constante, de un diálogo leal con el Gobierno gallego y de una defensa firme de los intereses de Cerdedo-Cotobade».

Los datos del 061 indican que las ambulancias asistenciales de soporte vital básico se movilizan alrededor de una vez al día para atender urgencias en el municipio, con un aumento progresivo de la demanda en los últimos años. «La posible implantación de este nuevo recurso consolidaría a Cerdedo-Cotobade como referente en materia de atención sanitaria rural, reforzando la seguridad y el bienestar de su vecindario».

Esta reivindicación por parte del alcalde viene a recoger las quejas por parte de los vecinos de la zona de Cerdedo, quienes en más de una ocasión han denuciado el alto tiempo de respuesta por parte de las ambulancias ante las emergencias.