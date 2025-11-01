Silleda acogerá tres talleres del plan +Reto Dixital a finales de noviembre
REDACCIÓN
El programa +Reto Digital, impulsado por la Diputación de Pontevedra, llega este mes a Silleda con una nueva edición de talleres prácticos destinados a mejorar las competencias digitales. Las sesiones se desarrollarán en el Centro Social dos Maiores de Silleda, con un coste simbólico de 5 euros por taller, y ofrecerán formación útil y adaptada para aprender a realizar gestiones y trámites en línea de forma sencilla y segura.
El primero, centrado en el manejo de la tarjeta sanitaria del Sergas, será el viernes 21 de noviembre, de 16:30 a 19 horas, y el sábado 22, de 10 a 12:30. Los asistentes aprenderán a emplear aplicaciones y servicios digitales del sistema sanitario, como solicitud de citas o consulta de la historia clínica.
El segundo taller tratará sobre las sedes electrónicas y tendrá lugar el lunes 24 y el miércoles 26, de 16:30 a 19 horas. Se explicará cómo acceder a las plataformas digitales de las administraciones públicas y realizar trámites básicos en línea.
Y el tercero, sobre administración electrónica, se impartirá el viernes 28, de 16:30 a 19 horas, y el sábado 29, de 10 a 12:30. El alumnado descubrirá como emplear el certificado digital, la firma electrónica y otros recursos que facilitan la comunicación con las instituciones públicas.
Los participantes podrán adquirir autonomía en la gestión de servicios y trámites digitales, favoreciendo su inclusión tecnológica y social. La inscripción está abierta en el teléfono 986 592 037.
