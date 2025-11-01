El servicio de limpieza de A Estrada amenaza con ir a la huelga en Navidad

El conflicto en torno al servicio de limpieza de las calles y la recogida de residuos en A Estrada afronta un momento crítico. La Confederación Intersindical Galega (CIG) denuncia «graves incumplimientos laborales y de salud» en la empresa concesionaria Geseco, responsable del servicio municipal. Esta acusa al gobierno local de «mirar hacia otro lado pese a tener conocimiento de la situación» desde hace más de cuatro meses.

«El Concello es el responsable directo de lo que ocurre con los trabajadores que mantienen limpia A Estrada», señaló Antom Meralho, secretario comarcal de la CIG. Según el sindicato, la inspectora de Trabajo emitió un informe en marzo en el que instaba a la empresa y al Concello a regularizar la situación laboral de la plantilla, pagar lostatrasos y negociar un convenio adaptado a la realidad del municipio.

La denuncia de la CIG parte de tres irregularidades principales: los impagos salariales, la ausencia de un convenio propio y la falta de medidas básicas de seguridad e higiene laboral. «La inspección nos dio la razón. Geseco dejó de abonar una de las pagas extra durante años, y solo reaccionó cuando se le notificó el informe. De repente, apareció un ingreso en nómina sin explicación ni aviso previo», explicó Meralho.

El informe de Inspección también detectó irregularidades en los horarios. «Los empleados no tienen un calendario real. Les cambian turnos y festivos sobre la marcha, sin aviso, sin negociación ni compensación, algo que la ley prohíbe», apuntó el secretario.

A mayores, las condiciones del centro de trabajo donde se cambian los operarios y guardan los camiones son insalubres. «No hay baño, duchas, agua caliente, taquillas, ni una zona decente donde cambiarse. Son instalaciones impropias de un servicio público», denuncian sus trabajadores. Estos también protestan por el mal estado de los contenedores y los vehículos de recogida. La propia inspección de Trabajo abrió una investigación específica en materia de riesgos laborales, tras detectar estas deficiencias.

La CIG reprocha al gobierno local su inacción, pese a haber sido informados en el mes de junio. «Nos prometieron que hablarían con la empresa y que se buscaría una solución. En 4 meses, ni una llamada, ni una reunión. Es decepcionante», lamentó el representante sindical.

Los trabajadores anunciaron que, si en las próximas 2 semanas no obtienen respuesta, acudirán de nuevo a inspección para impulsar nuevas denuncias. Tampoco descartan incluso parones o huelgas en plena Navidad si la situación no cambia, aunque esperan «no tener que llegar a eso y que todo se resuelva hablando».