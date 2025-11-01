Santa Compaña sin Altri en Eira da Xoana
La Fundación Eira da Xoana organiza hoy una «procesión» de la Santa Compaña y un magosto contrarios al proyecto de Altri, a partir de las 16.00 horas.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos
- La Xunta cursa casi 25 multas al mes por incumplir la moratoria del eucalipto
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- La ruptura de un tanque provoca un vertido de aceite de palma en Guixar
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»