Las comarcas de Deza y Tabeirós se llenan de celebraciones de Samaín, la festividad gallega que marca la llegada del invierno y que también se mezcla con las celebraciones de Halloween. Aquí, pequeños y mayores se disfrazan con atuendos terroríficos para asustar a los más incautos, mientras se divierten con talleres, túneles del terror y actividades familiares que completan un fin de semana en el que tradición y entretenimiento se dan la mano.

En el día de ayer, el Centro Comercial Pontiñas, en Lalín, se conviertió en escenario de una tarde especialmente terrorífica para celebrar Halloween. Los más valientes pudieron adentrarse en el túnel del terror, y también disfrutar de la música con Pequedisco y el «truco o trato» en las tiendas.

Samaín llena de diversión y espanto las calles

La jornada también fue intensa en Silleda, donde la ANPA Raparigos del CEIP Plurilingüe organizó su ya tradicional fiesta de Samaín. El evento, que coincidió este año con un día no lectivo, facilitó la conciliación de las familias, donde más de 120 niños participaron en esta edición, que se desarrolló a lo largo de la mañana en el pabellón municipal César González Fares. Durante la mañana, los pequeños pudieron jugar y aprender con los talleres terroríficos, pintura de caras y tatuajes, un taller de cocina, bingo y hasta una mesa de pociones mágicas. A media mañana, la actuación del mago Charly Braun amenizó aún más la fiesta.

‘Truco o trato’ por las calles de A Estrada. | Bernabé

En Vila de Cruces, en el pabellón municipal, también hubo Campamento Samaín, con diferentes actividades que se repetirán este lunes día 3, organizado por la ANPA del CEIP Nosa Señora da Piedade. Volverá a ser en horario de 8.45 a 13.15 horas.

Halloween en el Centro Comercial Pontiñas. | Bernabé

En A Estrada, los comercios asociados a la ACOE compartieron la diversión con los niños y niñas que se acercaron a participar en el Truco o Trato, donde el túnel del terror fue el gran protagonista, acumulando una gran cola por la calle principal. También en el casco urbano, se celebrará esta noche en el Novo Mercado un Scape Room de Terror, enmarcado dentro del progama de Acción na noite.

Samaín llena de diversión y espanto las calles

Ya en las parroquias, Santo Tomé de Ancorados será uno de los anfitriones de un gran Samaín, con un gran laberinto del terror y concurso de disfraces.

Por último, Sabucedo celebra la décima edición de su MUSA, en donde el mercadillo artesanal comenzará a funcionar a partir de las 12.00 horas. El plato fuerte será a las 19.15 con la procesión de la Santa Compaña, y a partir de las 20.00 horas arrancará la Noite de Samaín con su magosto en la parroquia estradense. Para cerrar, a las 21.00 horas Lois Pérez será el protagonista con Contos de Medo, y a las 23.30 horas, comenzará el concierto de Gato Piolloso.