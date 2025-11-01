Recetas de igualdad en las farmacias de Deza

Lalín acogió el jueves una jornada de formación para titulares de farmacias dezanas de cara a la implantación del punto violeta oficial del Ministerio de Igualdad. Fue impartida por la jefa de la Unidad de Prevención de la Violencia de Género de la Subdelegación, María José Rodríguez, y contó con la participación de la presidenta del Colegio de Farmacia, Beatriz García.

Deza es la primera comarca en la que se realiza esta sesión formativa después de que el acuerdo de colaboración entre la Subdelegación y el Colegio profesional fuera presentado en un acto público el 16 de octubre en Pontevedra. En la provincia hay 437 oficinas de farmacia y se pretende lograr la mayor adhesión posible a la red.

Al acto, celebrado en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, asistieron farmacéuticos/as de todos los municipios de la comarca, además del coordinador del CIS de Lalín y su farmacéutica de Atención Primaria. Contó con las intervenciones de Teresa Rocha y Carmen Miranda, directoras de los CIM (Centro de Información á Muller) de Lalín y de Silleda, que explicaron su funcionamiento y competencias e incidieron en la necesidad de que la víctima reciba un correcto asesoramiento; Anxos García Fidalgo, psicóloga del CIM de Silleda, que incidió en las señales de alerta para la detección de una víctima, cómo ha de realizarse una primera acogida y la posterior derivación;Bibiana Guisado Barral, farmacéutica comunitaria, que abordó el Protocolo de actuación en farmacias para la detección y prevención en materia de violencia de género; y un guardia civil, miembro del equipo Viogen de la Compañía de Lalín, que dio cuenta de su funcionamiento.

Estas formaciones se extenderán durante los próximos días por el resto de la provincia con el objetivo de difundir al máximo la información e involucrar al mayor número de boticarios/as en la implantación del punto violeta. Pretenden dar a conocer los recursos públicos existentes en cada territorio para luchar contra la violencia machista, identificando incluso a las personas al frente de cada servicio para facilitar la accesibilidad de los profesionales de farmacia ante un posible caso. Así se enriquece la ayuda que pueden prestar desde las farmacias y se facilita la derivación de las víctimas.