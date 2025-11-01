El PP reclama a la Xunta la mejora del vial entre A Bandeira y Cruces

El PP de Vila de Cruces remite a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras una solicitud de apoyo y de tramitación de una enmienda a los presupuestos de la Xunta 2026, con la intención de que el gobierno autonómico incluya en estas cuentas la mejora de la carretera autonómica PO-204, que comunica Vila de Cruces con la localidad silledense de A Bandeira.

La mejora de este vial ya había sido planteado por el PP, el principal partido de la oposición, en el pleno municipal del pasado 29 de noviembre, hace casi un año. La moción fue aprobada por unanimidad, «reconociendo así el carácter prioritario y el interés público de la actuación». El acuerdo plenario recoge de forma expresa que sea la Consellería de Vivenda quien asuma la ejecución de dicha mejora, con varias intervenciones. Una de ellas es la renovación de la capa de rodadura, dado su «avanzado estado de deterioro». También era, y es precio, ejecutar tres sendas peatonales que garanticen la seguridad vial y la movilidad sostenible. Una de las sendas enlaza Sulago y A Moa, con un trazado de 390 metros. La segunda, de 780, sería la continuación de la que ya existe en Merza, desde O Morouco hasta Espil, y una tercera, nueva, permitiría el paso de peatones en un trecho de 1.620 metros entre Orza y Sabrexo. Los tres senderos tienen que contar con iluminación pública, drenaje y señalización adecuadas, amén de una separación física del tráfico rodado.

Una demanda social

En esta solicitud, el PP pide que se dé traslado a la misma al Grupo Parlamentario Popular para su valoración y tramitación como enmienda. Recalca que la petición obedece a la necesidad de optimizar la seguridad vial, garantizar la movilidad peatonal en condiciones adecuadas «y dar respuesta a una demanda social e institucional».