El PP insta a Luis Calvo a presentar la mejora de la rúa Xeral al Plan Extra

El PP de Agolada exige al alcalde, Luis Calvo, que aproveche el Plan Extra de la Diputación «para de una vez por todas hacer una obra que los vecinos y vecinas reivindican desde hace años», en referencia al acondicionamiento de la Rúa Xeral. Meses atrás, los populares demandaron mediante una moción el proyecto y los permisos necesarios para una intervención «imprescindible para mejorar la calidad de vida» de los residentes.

La portavoz del PP, Carmen Seijas, reitera que el plan provincial podría aportar los fondos suficientes. El Concello no podría acometer estos trabajos «teniendo en cuenta el estado de quiebra en el que lo tiene Luis Calvo». Las arcas municipales ni tendrían que cofinanciar esta intervención, al poder actuar como en la rúa Vázquez Pintor, y emplear parte del programa Plan+ Provincia para cubrir la cuantía que le correspondería al Concello. Aunque la N-640 compete al Estado, las aceras, iluminación o mobiliario son responsabilidad local.