Planta fotovoltaica de Hidroeléctrica de Lalín
La Consellería de Medio Ambiente somete a información pública la planta fotovoltaica que promueve Hidroeléctrica de Lalín para la hibridación de su central de Castelo. Con una potencia de 725 kW, el proyecto estima una producción anual de 1.388,8 Mwh, 1.320 módulos fotovoltaicos de silicio cristalino de alta eficiencia, un centro de transformación y una línea de evacuación subterránea. El presupuesto es de 287.866 euros.
