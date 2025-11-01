Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La pintora Ginette Durr expone ‘Quo Vadis Humanitas?’ en el Espazo Xove

REDACCIÓN

Lalín

La pintora Ginette Durr expondrá en Lalín su obra Quo Vadis Humanitas?, una treintena de óleos sobre tela que se podrá visitar desde el lunes, 3 de noviembre, en el Espacio Xove. Permanecerá hasta el 15 de diciembre, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 y de 16 a 21.

Originaria de París, Ginette Durr vivió en Francia, Alemania, Italia y Brasil, hasta que hace diez años se instaló en Goiás. Autodidacta, concibe el arte como herramienta para expresar ideas, impresiones y pensamientos sobre la realidad. Con los cuadros que colgará en el espacio juvenil intenta reflejar «la desesperación y el dolor de la humanidad frente a la intolerancia y el fanatismo y el poder absoluto de la economía». Denuncia «los derechos humanos pisoteados, la progresiva deshumanización y la incertidumbre ante el futuro».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents