Otorgan 118.600 euros para la eficiencia energética del centro de salud
REDACCIÓN
La Dirección Xeral de Administración Local, organismo de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, otorga al Concello de Agolada una ayuda de 118.613 euros destinada a la mejora de la eficiencia energética del centro de salud. Los trabajos ascienden a 149.212 euros y tienen que estar rematados el 31 de octubre del año que viene.
Las actuaciones permitirán renovar las instalaciones de este servicio y mejorar la confortabilidad de las personas usuarios. Por eso, está previsto asilar la envolvente del edificio, dotando todo el perímetro interior de un trasdosado, a la vez que se cambian las ventas y puertas. También se mudará el sistema de calefacción y de iluminación. Cabe señalar que el centro de salud padece otras carencias, puesto que varios atrás la plantilla que trabaja en este centro de salud alertaba de las deficiencias en el mobiliario, sobre todo en la zona de pediatría. Había áreas en las que los azulejos se desprendían de un tabique, por eso el pediatra mudó la consulta a Enfermería.
