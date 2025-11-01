La oposición fuerza al gobierno municipal de Lalín a aplazar la adjudicación del SAF

El Concello de Lalín adjudicará por dos años, prorrogables por dos más pero de uno en uno, el Servizo de Axuda no Fogar a la actual prestadora, Protección Geriátrica 2005. Era un punto que el gobierno quiso incluir en el pleno de ayer y que el alcalde, José Crespo, acabó retirando ante las presiones sobre todo del Bloque y del PSOE.

Sus portavoces, Francisco Vilariño y Alba Forno, insistieron en el escaso margen de tiempo para consultar toda la documentación –87 carpetas en día y medio, y en el caso del PSOE con dificultades para acceder al programa Xestiona–, y ni ellos ni el líder de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, consiguieron que Crespo explicase por qué quiere que el nuevo contrato entre en vigor ya el 1 de enero, si la empresa va a ser la misma.

El regidor convocará ahora un pleno extraordinario urgente para cumplir esta previsión. De nada le sirvió instar a la oposición a votar ayer y a revisar el documento y presentar alegaciones durante los 15 días de exposición pública. Antes de este cruces de acusaciones el edil de Política Social, Avelino Souto, pudo repasar los detalles del nuevo contrato: 2.077.883 euros anuales, con 60 trabajadoras y un gasto en la modalidad de dependencia de 1.942.288 euros, a abonar entre las arcas municipales (887.488 euros), la Xunta (898.800) y el copago de los usuarios (156.000).

Avelino Souto abordó el coste del SAF. / Bernabé

En la modalidad de libre concurrencia, los 135.585 euros de gastos quedan cubiertos entre los 86.000 que aporta el Concello y los casi 49.000 de ingresos. «Nosotros aportamos el 50% de financiación del SAF» recordó. Souto añadió que el pliego llegó a pleno sin ningún recurso y que recoge obligaciones como la formación de la plantilla, la subrogación de personal, la cobertura de bajas o una compensación por el kilometraje, que debe pagarse según convenio. El contrato contará con un espacio de control, que se activará durante el primer semestre de 2026 bajo el nombre de «Coidar Xuntos Lalín». Francisco Vilariño , líder del BNG, apostilló que la concesión roza el límite legal de los 5 años.

Sin rebaja del IBI

El tono bronco por el SAF afeó el tramo final de un pleno largo y en el que la oposición insistió en rebajar el IBI, tanto el Bloque con una moción que el gobierno local tumbó como el PSOE, que enumeró una relación de deducciones: del 50% en este impuesto para viviendas con energías renovables, como se aplica ya en A Coruña o Vigo, del 95% del ICIO en obras con idénticas políticas energéticas, y del 75% en el recibo de los coches eléctricos. Desde Compromiso por Lalín, Teresa Varela animó al gobierno a subir la reducción del 10% al 20% que recomienda el ORAL en el recibo de la basura a las personas que soliciten los cubos para emplear los contenedores marrones, que se instalarán primero en las calles más céntricas.

Crespo, fiel a su espontaneidad, ya avanzó que en ningún concello está funcionando el compost en el rural, que es posible que muchos usuarios «usen el cubo para darle el pienso a las gallinas» y que en algunas aldeas los contenedores de residuos sirven para proteger el alimento animal de la incursión de roedores. El contenedor marrón ya tenía que funcionar en Lalín desde hace casi dos años.

Avelino Souto, edil del PSOE

No fue espontaneidad, sino un lapsus, el de Avelino Souto. Durante el debate por la modificación de ordenanzas como la que priorizará a los progenitores con trabajo sobre la renta a la hora de obtener plaza en los servicios de conciliación, reiteró que «por un lado nos exigen que gastemos más y por otro que bajemos impuestos. A nosotros nos sube el SAF 1,5 millones respecto al gobierno de coalición. Para mí no está mal premiar a las personas que trabajan por encima de la renta. Por eso ustedes están en el BNG y yo en el PSOE». Despertó risas entre sus compañeros de corporación, y admitió que acababa de hacer un "Yolanda Díaz". Minutos antes, Ariadna Fernández, la número 2 del Bloque, apuntó que este criterio crearía desigualdades.

Mejoras en la estación de autobuses

Por veces, oposición y gobierno se enrocaron en sus posturas, sin querer escucharse. Cuando el ejecutivo insistía en que sus impuestos están entre los más bajos de los concellos de su categoría, Teresa Varela le recordaba que también es el de renta per cápita más baja. Y si BNG y PSOE consideran que facilitar el acceso a las ayudas de emerxencia social a hijos de retornados (sobre todo venezolanos) puede suponer una exclusión de los inmigrantes de otros países, Souto tuvo que explicar que los descendientes de emigrantes tienen condiciones diferentes en la administración pública en relación a inmigrantes de otros países.

Pero sí hubo entendimiento en varias cuestiones. Salió adelante por mayoría la propuesta del edil de Agricultura, Marcos Mariño, para solicitar la inclusión del núcleo de Toimil en la reestructuración parcelaria de Galegos, así como de los de Cristimil, Gondufe, Mato, A Barreira, Quintá y Sanxurdo, de Cristimil, en la reordenación de esta parroquia. Esta inclusión permite, por ejemplo, la mejora de accesos de las aldeas. La intención de Medio Rural es entregar los títulos de la parcelaria de Vilatuxe antes de que remate el año. Y no es sin tiempo: la parcelaria se decretó en 2001.Además, hubo unanimidad en tres de las cuatro mociones, algo histórico en este mandato. La del PSOE solicita la mejora de iluminación en dársenas y en el mobiliario de la estación de autobuses, así como coordinar los horarios de este transporte con el de los trenes de alta velocidad que enlazan Ourense y Madrid. El concejal de Mobilidade, Pablo Areán, explicó que este martes mantuvo un encuentro con técnicos y la empresa concesionaria de la estación para acometer obras de acondicionamiento.

Cuiña propone recuperar la Gala do Deporte

En Lalín hay cerca de 1.300 niños, niñas y jóvenes que practican algún deporte de base, como atletismo (240), rugby (en tono a 70), balonmano (350), fútbol (también 350), kung fu (300) o baloncesto (100). Son datos que ofreció ayer el portavoz de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, para defender la moción en la que el partido pide al Concello que incremente las ayudas a los clubes deportivos de base, a semejanza de lo que ya ejecutan Silleda o A Estrada. Desde el BNG Francisco Vilariño recuerda que se solicitaron en su momento aportes económicos para el transporte. La edil de Deportes, Noelia Seijas, replicó que ya el gobierno ya está trabajando en esta subida para contemplarla en los presupuestos y en que en el presente mandato se destinaron 800.000 euros a cuestiones como los marcadores del Anxo Cortizo, las pantallas del Lalín Arena o la reforma de los aseos del pabellón municipal. No estaría de más, apostilló Cuiña, recuperar la Gala do Deporte.

Más técnicos y menos papeleo en Naturgy

Desde el PP su viceportavoz, Pablo Areán, defendió una moción en la que se reclama a la empresa eléctrica Naturgy que simplifique los trámites de expedientes para acelerar cuestiones como la conexión eléctrica de viviendas, granjas, industrias y obras de la administración.

El alcalde, José Crespo, recordó que en la obra del local social de Carragoso la empresa adjudicataria tuvo que emplear un generador propio porque la autorización de la luz de obra llegó justo 3 días antes de rematar los trabajos.Miguel Medela, de Compromiso por Lalín, demanda también más técnicos en la oficina de Lalín, en vista de que cada vez que hay un temporal en Vilatuxe tardan en recuperar el suministro de luz porque es complicado localizar la avería. «Llevamos años sin que nos subsanen el problema», remarca.

En ruegos y preguntas Mario López, del PSOE, pregunta por la queja que presentaron a finales de septiembre los vecinos de la rúa da Ponte, demandando más desbroces en el entorno del río. Los socialistas se reunió con los afectados días atrás.