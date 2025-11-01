Mención especial para A Fraga do Alén

El proxecto A Fraga do Alén ha sido galardonado con una mención especial del Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2025, categoría de espacios exteriores. La entrega tuvo lugar ayer en la sede que la fundación tiene en Oleiros (A Coruña). Desde el Concello de Lalín, promotor de esta ampliación del cementerio de A Romea, se felicita a los autores del proyecto: Martín Toimil (LaND30) y Abel Mato (Promove Arquitectura).