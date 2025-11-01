Medio Rural da 1,25 millones de euros a nueve cooperativas

Nueve cooperativas agrarias de las comarcas reciben 1,25 millones de euros para fomentar el uso de maquinaria agrícola en común y la introducción de nuevas tecnologías. Así lo recoge la resolución de la Consellería do Medio Rural publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia, que reparte un total de 3,6 millones entre 27 entidades. Las ayudas llegan tras la ampliación de crédito de la primera convocatoria, que había beneficiado a 34 sociedades con 2,4 millones de euros.

La mayor cuantía en las comarcas corresponde a la cooperativa O Rodo, con 240.000 euros, seguida de Cobideza, con 219.600, y Gandeiros de Lalín, con 214.306 €. Con 126.400 euros figura Pena de Francia y con 112.400 € hay dos: Sixto y Lalinenses. Con cuantías de cinco dígitos están Gandeiros do Deza, que consigue 96.400 €; Campodeza, que obtiene 78.162; y Maquideza, con 55.420. Otra cooperativa vinculada a Deza, Aira, con sede central en la localidad lucense de Taboada y sucursal en Silleda, se hace con 300.000 euros, la mayor cantidad de toda Galicia.