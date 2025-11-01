Medio Rural da 1,25 millones de euros a nueve cooperativas
REDACCIÓN
Nueve cooperativas agrarias de las comarcas reciben 1,25 millones de euros para fomentar el uso de maquinaria agrícola en común y la introducción de nuevas tecnologías. Así lo recoge la resolución de la Consellería do Medio Rural publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia, que reparte un total de 3,6 millones entre 27 entidades. Las ayudas llegan tras la ampliación de crédito de la primera convocatoria, que había beneficiado a 34 sociedades con 2,4 millones de euros.
La mayor cuantía en las comarcas corresponde a la cooperativa O Rodo, con 240.000 euros, seguida de Cobideza, con 219.600, y Gandeiros de Lalín, con 214.306 €. Con 126.400 euros figura Pena de Francia y con 112.400 € hay dos: Sixto y Lalinenses. Con cuantías de cinco dígitos están Gandeiros do Deza, que consigue 96.400 €; Campodeza, que obtiene 78.162; y Maquideza, con 55.420. Otra cooperativa vinculada a Deza, Aira, con sede central en la localidad lucense de Taboada y sucursal en Silleda, se hace con 300.000 euros, la mayor cantidad de toda Galicia.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos
- La Xunta cursa casi 25 multas al mes por incumplir la moratoria del eucalipto
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- La ruptura de un tanque provoca un vertido de aceite de palma en Guixar
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»