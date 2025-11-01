Magosto en Botos con Pachi, Cinema y DJ

La parroquia lalinense de Botos celebra esta noche a partir de las 22.00 horas el XI Magosto de Castañas Ecolóxicas do Deza. A partir de las 22.45 horas la sesión de baile estará amenizada por Pachi Show, la orquesta Cinema y DJ Marcos Kintana. El menú incluye empanada, churrasco mixto, pan, vino, café, postres y castañas.