Gala contra el cáncer infantil en Cruces

El Auditorio Xosé Casal de Vila de Cruces acoge el 8 de noviembre, a las 19.30 horas, una gala solidaria contra el cáncer infantil a favor de la Fundación Martín Álvarez Muelas. La cita será presentada por Mercedes Seixo y contará con humor, música y magia.

