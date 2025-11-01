Gala contra el cáncer infantil en Cruces
El Auditorio Xosé Casal de Vila de Cruces acoge el 8 de noviembre, a las 19.30 horas, una gala solidaria contra el cáncer infantil a favor de la Fundación Martín Álvarez Muelas. La cita será presentada por Mercedes Seixo y contará con humor, música y magia.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos
- La Xunta cursa casi 25 multas al mes por incumplir la moratoria del eucalipto
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- La ruptura de un tanque provoca un vertido de aceite de palma en Guixar
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»