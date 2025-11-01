Esplendor floral en los cementerios de Lalín y A Estrada

Los cementerios viven los días más ajetreados del año. Con motivo del Día de Difuntos, que se conmemora este domingo, 2 de noviembre, son muchas las personas que se acercan hasta las tumbas de sus deudos para adecentarlas y dejarles un recuerdo en forma de flores o plantas. Aunque estas tareas ya se han venido realizando durante las últimas jornadas, gran parte de la población aprovecha el festivo del 1 de noviembre, Todos los Santos, y más este año, al coincidir en sábado. El trasiego en los camposantos se prolongó toda la jornada, especialmente durante las treguas meteorológicas, si bien la lluvia y el viento ya causaron algunos desperfectos en los elementos recién colocados. Crisantemos y margaritas, cortados o en plantas, triunfaron un año más en las floristerías de la zona, que cierran una semana de intenso trabajo y jornadas mataratonianas para poder atender todos los pedidos.