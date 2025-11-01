Dolores Varela, entre las 50 mejores doctoras de España

La neurocirujana de Agolada, Dolores Varela, ha sido reconocida por Vanitatis entre «Las 50 mejores doctoras de España», un listado que premia la trayectoria, la innovación y el compromiso con la sanidad pública y privada de las facultativas más sobresalientes del país.

Reconocida doctora especializada en técnicas avanzadas mínimamente invasivas y cirugía robótica, ha sido pionera en España en algunos abordajes quirúrgicos como los de columna. Desde el año 2020 trabaja en el Instituto Clavel, ubicado en el Hospital Quirónsalud de Barcelona. Dolores Varela se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona-UD Hospital de Sant Pau y se especializó en Neurocirugía en el Hospital Universitario de Terrassa.