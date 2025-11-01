La Diputación solicita cambiar el proyecto de la variante oeste de Caldas

Los diputados provinciales han acordado reclamar por unanimidad la modificación del proyecto aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la definición de la variante oeste de Caldas de Reis. La iniciativa tiene como objetivo desviar y, por tanto, reducir, el tráfico que atraviesa el núcleo por la N-550 o la N-640, así como conectar el puerto de Vilagarcía de Arousa con la AP-9 y eliminar los puntos de elevada accidentalidad en la travesía de Godos.

No hay un proyecto definitivo, pero el ministerio aprobó provisionalmente un estudio informativo para valorar la viabilidad. Tras el análisis, se elaboraron «seis propuestas de trazado sin hablar con los vecinos, que expresan su rechazo por el fuerte y negativo impacto del proyecto», señala Jorge Cubela, portavoz del Partido Popular.

En base a estas críticas ciudadanas, el PP llevó al pleno provincial una moción en la que solicitaba la anulación de esta propuesta. César Mosquera, en representación del BNG, anunció el voto nacionalista a favor, pero advirtió de que, al rechazar el proyecto, «no se va a hacer nada en los próximos 20 años». Por ello, debido a que «la variante de Caldas es una necesidad», según apunta el diputado provincial de Infraestructuras y Vías Provinciales, Gregorio Agís, el PSOE pidió la rectificación de la moción, reclamando que se modifique el la propuesta, en lugar de pedir su anulación. Pese a votar a favor, Agís declaró que «esta moción no aporta nada, solo ruido y populismo», a lo que añadió que «los alcaldes de Caldas y Portas están actuando correctamente y coincidimos con su opinión», subrayando que «la conexión es necesaria, pero sin perjudicar al núcleo de población y dejando el trazado de acceso al puerto de Vilagarcía fuera». La enmienda del PSOE fue aceptada por el PP «para aprobarlo por unanimidad».

Otra cuestión a destacar que fue aprobada ayer en el pleno provincial, pese a la abstención de los socialistas y el vota en contra del BNG, es la sexta modificación de crédito del año, por un valor aproximado de 10,3 millones de euros financiados con fondos de la Diputación de Pontevedra. De ese importe, 3,2 millones irán destinados a la mejora de la eficiencia energética de los edificios de la Cidade Infantil de Príncipe Felipe, mientras que 5,1 millones se emplearán en un proyecto dedicado a la conservación de carreteras provinciales. Además, para sufragar convenios con los ayuntamientos relacionados con las infraestructuras viales, se reservan 1,9 millones.