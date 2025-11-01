Deza se apunta a la marcha nórdica

El pasado fin de semana un grupo de deportistas de Lalín y del resto de la comarca de Deza pertenecientes al equipo de marcha nórdica del «Centro ETP Encuentra Tu Potencial» participó en la segunda de las pruebas de la Liga Gallega de Marcha Nórdica organizada por la Federación Gallega de Montañismo en Cabeza de Manzaneda. Con anterioridad también estuvieron hace un mes en la primera que tuvo lugar en Taboada. El equipo de Lalín regresó a casa «repleto de buenas sensaciones y de productos locales (tanto en Taboada como en Manzaneda) que les fueron obsequiados por los clubes organizadores de ambos eventos», explican desde el Centro ETP.

Con esta competición la federación y los clubes organizadores buscan promover este deporte entre la población en general (sin limitarlo a deportistas federados), con el objetivo de dar a conocer los múltiples beneficios de la práctica de la marcha nórdica, no sólo a nivel cardiovascular, sino también muscular, y articular. No genera impactos, y la OMS afirma que con la técnica adecuada este deporte permite la tonificación del 90 por ciento de la musculatura corporal. Todo en un ambiente lúdico que permite aprender y corregir la técnica de los bastones nórdicos «que nada tienen que ver con los bastones de senderismo», aclaran desde el equipo.

El torneo liguero está compuesto por un total de cuatro pruebas que pueden realizarse sin tener que acudir a todas ellas, aunque antes de comenzar cada prueba el club organizador procede al sellado de la «cartilla de la liga» que certifica la participación en el evento (similar a los certificados que les sellan a los peregrinos para obtener la Compostela), incentivando a participar en el mayor número de pruebas posibles. Las siguientes son en A Coruña el 15 de noviembre y en Salvaterra de Miño el 28 de diciembre. Desde ETP animan a todos los lalinenses que deseen formar parte del equipo a contactar con el número 656 944 937 o por correo a info@encuentratupotencial.com , y recuerdan también que si lo desean pueden apuntarse de forma independiente en la propia página web oficial de la Federación Gallega de Montañismo.