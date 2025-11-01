Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro contratos para Silleda, Vila de Cruces y Rodeiro con +Emprega

La junta de gobierno de la Diputación de Pontevedra aprobó ayer la relación de concellos beneficiarios del proyecto +Emprega, que permitirá que más de 70 jóvenes de la provincia tengan una primera experiencia laboral. En función de su población, a Silleda le corresponden dos contratos y uno tanto Vila de Cruces como a Rodeiro.

