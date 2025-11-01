El Concello logra 16.380 euros para contratar a un peón forestal
REDACCIÓN
El Concello de Silleda ha obtenido una ayuda de 16.380,09 euros para la contratación de una persona joven desempleada durante nueve meses a jornada completa. Procede de una convocatoria de la Secretaría Xeral de Emprego de la Xunta de Galicia destinada a la contratación de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciada por la UE en un 60% en el marco del Programa FSE+ Galicia 2021-2027.
El Concello ya lanzó la convocatoria a través del SEPE para la selección de una plaza de peón forestal financiada con esta ayuda. Las personas interesadas podrán presentar su candidatura a través de los canales habituales del servicio público de empleo y de los medios de información municipal.
El gobierno local valora positivamente la resolución, que permitirá seguir promoviendo políticas activas de empleo y ofrecer nuevas oportunidades laborales a la juventud, al tiempo que se refuerzan servicios de interés general para la ciudadanía. La contratación deberá formalizarse bajo la modalidad específica de interés social.
