El Concello estradense refuerza el SAF en su presupuesto del año 2026

El equipo de gobierno del Concello de A Estrada lleva semanas trabajando en la elaboración de los presupuestos que manejará durante el ejercicio económico 2026. El concejal de Economía e Facenda, Alberto Blanco, confirmó ayer que el departamento de Intervención ya recibió todas las propuestas de gasto que se estuvieron perfilando estos días en cada concejalía.

Blanco estimó que aún es temprano para ofrecer una cifra que resuma el presupuesto de A Estrada para 2026, aunque reconoció que, internamente, ya se maneja una aproximación. Señaló que antes de anunciarla públicamente es necesario ver cómo se pueden incorporar todas las propuestas de los diferentes departamentos para ajustarlas al marco de los ingresos previstos.

También señaló que, un año más, el gasto en Servicios Sociais figurará entre las partidas más altas del presupuesto municipal. Tras señalar que todos los servicios estarán garantizados en las partidas que figuren en estas previsiones, Blanco adelantó que el Servizo de Axuda no Fogar(SAF) contará con una dotación suficiente, superando los obstáculos que encontró el proceso de licitación. En cuanto a las previsiones que maneja el gobierno para aprobar la cuenta de 2026, reconoció que la intención es que durante el mes de noviembre se pueda llevar a la comisión informativa, con el objetivo de elevarla al pleno para su aprobación en la sesión ordinaria correspondiente.