El cáncer supera a las enfermedades de la circulación como primera causa de muerte

El cáncer supera por primera vez a las enfermedades del sistema circulatorio como principal causa de muerte en Deza y Tabeirós-Terra de Montes. En 2023 se produjeron 240 fallecimientos debido a distintos tipos de tumores y 234 por complicaciones cardíacas o derivadas de la circulación sanguínea, según el Rexistro Galego de Mortalidade. Son el 26,3% y el 25,5% de los 913 óbitos registrados en ese ejercicio, lo que quiere decir que a ambas causas se atribuyen más de la mitad de las muertes.

Con todo, es el porcentaje más bajo de los últimos años, con la excepción de 2022, cuando no llegaban al 50% de las 979 defunciones constatadas por la Dirección Xeral de Saúde Pública. En 2021 habían provocado 530 muertes, el 57% de las 929 contabilizadas, mientras que en el año de la pandemia habían supuesto el 54,8% y en 2019, el 56,3%. En cualquier caso, prevalecen como las primeras causas de fallecimiento, seguidas, a mucha distancia, por los problemas relacionados con el sistema respiratorio, que repiten en tercer lugar, con 108 (11,8%).

El número total de muertes en la zona descendió en 2023 –año al que se refieren los datos más recientes proporcionados por la Consellería de Sanidade–, al pasar del pico histórico de 979 habido el año anterior a 913. Los otros dos ejercicios más mortíferos en la última década fueron 2015, con 968 decesos, y 2020, cuando estalló la pandemia de covid, con 937. En Deza hubo 568 muertes el último año de referencia, 39 menos (6,4%) que el anterior, cuando habían subido en veinte. Y en Tabeirós-Montes fueron 345 óbitos, en línea con la cifra registrada en 2021 y 27 menos (7,2%) que en 2022.

Volviendo a los grandes grupos de causas de defunción, el cáncer se sitúa ahora en lo más alto, tanto en porcentaje como en cifras absolutas. A tumores de diferente índole se debieron 240 muertes, superando tanto las 213 de 2022 como las 239 del curso precedente. En Deza se llevaron por delante la vida de 152 personas, diez más que el año anterior, y suponen el 26,7% del total de defunciones, mientras que en la otra comarca, que había rozado el centenar en 2021, pasan de 71 a 88 (25,5%). Cabe reseñar que el cáncer es el primer detonante en la franja de edad que van desde los 40 hasta los 80 años.

Las enfermedades del sistema circulatorio pasan a ser la segunda causa de mortalidad en la zona, con 234 víctimas (25,6%), muy por debajo de las 269 y 291 de los dos ejercicios precedentes. Bajan en las dos comarcas: treinta menos en Deza, que totaliza 151, y cinco en Tabeirós-Montes, con 83.

Como tercera causa se mantienen las enfermedades del sistema respiratorio, con 108 fallecimientos, el 11,8% de los registrados en 2023, un punto porcentual más que el año anterior. Esta causa crece a razón de dos por año desde la pandemia, pero sigue muy por debajo del pico de 2018, cuando hubo 135 (14,3%). La evolución difiere de una comarca a otra: en Deza hay 65 decesos por dolencias respiratorias, cuatro más que en 2022, y en Tabeirós son 43, dos menos.

Trastornos mentales y del aparato digestivo

Como cuarta causa de mortalidad en el área continúan los trastornos mentales y del comportamiento, que fueron el desencadenante de 87 muertes en 2023, por debajo de las 92 del año anterior, pero todavía muy por encima de las 55 y 67 de los dos precedentes. En Tabeirós-Montes son 40 (11,5%), pese a descender en ocho; en Deza son dos más y llegan a 47 (8,2%).

En quinto lugar irrumpen las dolencias del aparato digestivo, con 44 decesos (29 en Deza y 15 en Tabeirós), seis más que un año antes. Relevan a las enfermedades del sistema nervioso, que recortan catorce casos para quedar en 41 (22 y 19).

La séptima causa deriva de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, que se cobraron 34 vidas en 2023, seis más que el curso precedente. Le siguen las infecciosas y parasitarias, que bajan de 45 a 28 óbitos. Más se reducen aún las causas externas, como accidentes y muertes violentas: de 49 a 27. A síntomas, signos o hallazgos anormales se atribuyen 23 (29 un año antes) y al sistema génitourinario, 22 (29). Se mantienen las muertes por dolencias del sistema osteomuscular y tejido conectivo (11) y las de la piel y el tejido subcutáneo (6); hay cinco por enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos, dos por malformaciones congénitas y una por afecciones originadas en el período perinatal.