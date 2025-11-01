Besteiro reclama a la Xunta una nueva residencia de mayores
REDACCIÓN
El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visitó ayer la residencia de la Terceira Idade de A Estrada, acompañado los concejales socialistas Luis López y Román Suárez. Desde allí apoyó la necesidad de un nuevo hogar de mayores en el municipio, un proyecto aprobado por unanimidad en el pleno municipal pero que sigue sin aparecer en los presupuestos de la Xunta de Galicia.
Besteiro destacó que «A Estrada necesita una nueva residencia de mayores, y todos los grupos municipales coinciden en ello. Lo que falta es el compromiso de la Xunta, que no incluye el proyecto en sus presupuestos». Por ello, anunció que el Grupo Socialista presentará una enmienda a los presupuestos para que la Xunta destine una partida económica a este proyecto.
El líder socialista recordó que la residencia actual lleva años con falta de plazas y servicios desactualizados, en un concello donde más del 22 % de la población tiene 65 o más años, una de las proporciones más altas de la comarca. También insistió en que deben convertir el reto demográfico en una oportunidad para crear empleo y mejorar los servicios.
