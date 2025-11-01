La Audiencia Provincial lleva a juicio la administración desleal de una granja

La sección cuarta de la Audiencia Provincial celebrará este martes, día 4 (a las 10.00 horas) un juicio por administración desleal en la firma Ganadera del Piloño SL.

El escrito de la Fiscalía indica que el administrador único de la explotación, JAA, fallecido en 2019, había sido declarado en concurso de acreedores en septiembre de 2010. Este trámite trajo consigo la subasta judicial y en septiembre de 2017 se aprobó el remate del lote 1, que corresponde a las participaciones sociales en la citada empresa a favor de Grupo Pombo Mar y Tierra SLU, por 86.682 euros. Pero en junio de 2018 se declara quebrada la subasta ya que el mejor postor no ingresó el importe de remate, de modo que se aprobó el remate a favor del segundo postor, Contratas de Mobiliario Urbano (la denunciante) por 1.217 euros.

Una de los acusados, MMM, interpuso demanda para ejercer el derecho de adquisición preferente en la enajenación forzosa de las participaciones sociales 1 a 5 de Ganadera del Piloño SL, sin que hasta ahora haya constancia de la resolución. En 2013, JAA cesó en el cargo y fue sustituido por otro acusado, JMM, y en 2015 la junta general aumentó el capital social en 60.101 euros, mediante compensación de un crédito a favor de JMM, que en 2016 pasa a administrar de forma mancomunada con la identificada como MMM.

La Fiscalía entiende que no queda probado que el fallecido y los dos acusados intentasen despatrimonializar la sociedad en perjuicio de sus acreedores.