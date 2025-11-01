Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde una chimenea en el poblado de Fontao

Incendio en Fontao. | E. L.

Incendio en Fontao. | E. L.

El incendio de una chimenea en una vivienda del poblado de Fontao, en Vila de Cruces, movilizó ayer tarde a Emerxencias Lalín, Protección Civil de Vila de Cruces, bomberos y Guardia Civil. La alerta del suceso saltó a las 17.20 horas y no hubo que lamentar daños personales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents