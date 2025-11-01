Agolada pondrá en marcha el programa «De igual a igual»

Durante estos dos meses que quedan de 2025 y a lo largo del año que viene, Agolada organizará diversas actividades enmarcadas en el programa «De igual a igual». Esta iniciativa quiere fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y es posible gracias a la participación en los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Según explica el departamento de Servizos Sociais a través del perfil de Facebook del Concello de Agolada, la propuesta pretende crear «espacios de participación, reflexión y aprendizaje colectivo, visibilizando el papel de las mujeres en la sociedad e impulsando un cambio social basado en el respeto, la equidad y la convivencia». Así, la primera actividad tendrá lugar ya el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, con «fagámolas visibles». Será un espacio de calle para toda la población y con actividades encaminadas a la población más joven. Ya en 2026, en Semana Santa se desarrollará una gincana familiar, y aún está por determinar la fecha de una ruta de senderismo, abierta a todas las edades y bautizada como «camiño da igualdade». Completa este plan la propuesta «envellecemento en igualdade», un grupo de sesiones en las que la población de mayor edad aprenderá, a través de la movilidad corporal, la digitalización y la estimulación cognitiva, diversos conceptos sobre igualdad y corresponsabilidad.

Todos estos proyectos serán ejecutados por la firma Anacos Educativos. La concejala de Políticas Sociais, Margarita Varela, anima a la población a participar. Por su parte la trabajadora social, Laura Reboredo, apunta que se está evaluando el I Plan Municipal de Igualdade do Concello de Agolada a la par que se redacta ya el segundo, que verá la luz en diciembre. Esta segunda edición cuenta con el aporte económico de la Diputación, dentro de la convocatoria de ayudas a concellos de menos de 20.000 habitantes para el fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de género.