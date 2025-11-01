126 personas se quedan fuera de los viajes del Imserso en A Estrada

El departamento municipal de Servicios Sociais confirmó ayer que se habían agotado las plazas otorgadas al Concello de A Estrada para el Programa de Turismo del Instituto de Maiores e Servizos Sociais (Imserso), un total de 385, distribuidas en 16 viajes.

Después de asignar las últimas plazas disponibles, dicho departamento comenzó ayer a llamar a las personas que estaban citadas para los próximos días, dado que ya no será posible que accedan a la oferta en esta convocatoria. En total, son 126 los ciudadanos que quedan fuera del programa.

En este contexto, la edil Amalia Goldar señaló la intención del gobierno de estudiar si cabría la posibilidad de actualizar el convenio alcanzado entre el Imserso y el Concello de A Estrada años atrás. «Tenemos que ver si somos capaces de modificarlo, porque es muy antiguo y ya no se ajusta al número de personas que solicitan estos viajes», reconoció, situando dicho acuerdo en la década de los 90. «Hace años sobraban plazas e incluso se podían adjudicar las que quedaban vacantes, de modo que había gente que llegaba a viajar dos veces al año», señaló.

La responsable de Servicios Sociais reconoce la necesidad de ampliar la oferta actual de plazas aunque, a priori, se entiende que el Concello tendría que ajustarse a una convocatoria más amplia y generalizada por parte del Imserso. Goldar Cora señaló también que se estudiará si sería posible incluir criterios que den preferencia para viajar el próximo año a aquellos ciudadanos que este año se quedaron sin plaza. También señaló la ventaja telemática de aquellos que realizan su solicitud a través de la sede electrónica, ya que desde las 00.00 horas del día marcado pueden presentar su solicitud.

Entre las personas que accedieron a la oferta de viajes, los primeros viajeros partirán el 10 de febrero y los últimos lo harán el 1 de junio. En cuanto a los destinos, figuran viajes a Mallorca, Almería, Benidorm, La Manga, Palencia o Tenerife.