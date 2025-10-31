Vila de Cruces celebra su Feira da Castaña

Como en cada feria del 4 de noviembre, Vila de Cruces exalta uno de los frutos más exquisitos del otoño. Este martes, la XXXIII Feira da Castaña será la protagonista de la jornada, a partir de las 12.00 horas en la Praza Juan Carlos I. Días atrás, en su perfil de la red social Facebook, el Concello aclaró que no estaba pidiendo ningún tipo de colaboración a los comerciantes para una publicación sobre esta cita gastronómica.