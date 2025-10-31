El terror se desata

Las comarcas se preparan para vivir un fin de semana de miedo, pero también de fiesta. Con motivo del Samaín, el Concello de A Estrada y distintas asociaciones y colectivos vecinales organizan una completa agenda de ocio con propuestas para todos los públicos. Desde la villa hasta las parroquias, habrá magostos, casas del terror, desfiles, talleres, música y gastronomía, en un fin de semana que celebra tanto la tradición celta como la convivencia vecinal.

El local de la Acoe se convirtió en un lugar solo apto para valientes. | Bernabé/Javier Lalín

El epicentro del Samaín estará en el casco urbano, en el local de la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE). Allí abrió ayer sus puertas la esperada Casa del Terror, que funcionará hoy de nuevo de 17.00 a 21.00 horas, donde los más valientes podrán adentrarse en sus pasadizos de miedo. A la misma hora se celebrará la Haima Fedorenta, con cajas sorpresa donde los aventurados a meter su mano podrán adquirir algunos obsequios, como tickets regalo.

Esta tarde estará repleta de actividades, donde llega también el «Truco ou trato», para ofrecer caramelos a los niños que acudan disfrazados a los locales participantes. El desfile de disfraces de esta tarde, sin embargo, se canceló ante la previsión de mal tiempo.

En cuanto al resto de celebraciones de la zona, el sábado, la parroquia de Sabucedo celebrará una nueva edición de su MUSA, la fiesta organizada por la Asociación Rapa das Bestas y el colectivo cultural Pau de Moca, que combina muiñada, magosto y Samaín.

El Ceip de Oca también celebró Samaín con Nelson Quinteiro.

También en las parroquias del municipio se suman a la celebración, donde Santo Tomé de Ancorados organiza una gran fiesta y concurso de disfraces a partir de las 21.00 horas el día 1. No se quedan atrás Barcala y Arca, que celebran magosto y Samaín el mismo día, con comidas populares y ocio para las familias. Por último, los pequeños del CEIP de Oca disfrutaron también de la fiesta y su magosto con el espectáculo Barullo, de Nelson Quinteiro.