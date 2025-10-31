Silleda refuerza la recogida de residuos en los cementerios
REDACCIÓN
Silleda
Con motivo de la celebración de Todos los Santos y Difuntos, el Concello de Silleda refuerza durante este fin de semana la recogida de residuos en los camposantos. El edil de Transición Ecológica, Manuel Requeijo, indica que así se evitarán acumulaciones de residuos en unos espacios tan sensibles durante estas fechas. Por eso, pide a los vecinos y vecinas su colaboración para depositar los enseres de forma responsable y respetar los horarios establecidos. Además, el día 4, festividad de San Martín de Porres, no habrá servicio de retirada de la basura, al ser día lectivo por convenio del personal.
