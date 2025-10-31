El PSOE de Lalín pregunta por la activación del Bono Comercio

El PSOE de Lalín formulará en el pleno de hoy (la sesión las 10.00 horas) una batería de preguntas entre las que figura cuándo va a poner en marcha este año el Concello el bono comercio. En caso de que no se active en 2025, los ediles socialistas preguntan por una fecha concreta en un futuro, con qué cuantía económica va a contar y qué trabajo se realizó hasta el día de hoy para una propuesta que fue aprobada en su momento en pleno.

La formación política también pide aclaraciones por diversas facturas, como las emitidas por un restaurante italiano de Pontevedra en junio por un importe de 70 euros, y otra el 19 de agosto, por 75. El gobierno local debe aclarar también quién pasó una factura de 3,30 euros, correspondiente a una cafetería en Pontevedra el pasado 27 de mayo, así como otro gasto de 38 euros en una librería en Madrid y uno de 45, en la Federación de Gremios de Editores de España. «Pero lo que más llama la atención es un gasto de 9 euros, el 31 de mayo, en Fátima», el santuario de Portugal, apunta el PSOE.