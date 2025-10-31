El PSOE de Cerdedo denuncia la subida del 19% del sueldo del teniente-alcalde
REDACCIÓN
El grupo municipal socialista de Cerdedo-Cotobade presentó un recurso potestativo de reposición contra el acuerdo plenario del pasado 30 de septiembre de 2025, relativo al expediente 1879/2025–Retribucións dos órganos de goberno, aprobado en un pleno extraordinario y urgente.
La portavoz socialista, Ana Couto, denuncia que el expediente carece de informe de Intervención y que el gobierno local intentó ocultar la subida del primer teniente de alcalde con un acuerdo que falsea la realidad. «El problema es que ese incremento basado en las subidas de los funcionarios públicos ya se estaba aplicando desde el acuerdo de julio de 2023. Lo que se aprobó ahora es una farsa, un intento de tapar una nueva subida, esta vez del 19 %, al primer teniente de alcalde, sin ninguna justificación ni aval legal», explica Couto.
La portavoz socialista califica el asunto de «muy grave», y recuerda que el acuerdo publicado en el BOPPO deberá revisarse, ya que induce a error.
