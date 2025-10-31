Nuevo registro en una vivienda de A Estrada en busca de drogas

La parroquia estradense de Matalobos volvió a vivir este viernes un episodio conocido. Una vez más, tal y como ocurrió en varias ocasiones a lo largo de los últimos años, efectivos de la Guardia Civil y la Policía Judicial se personaron en una vivienda situada en el lugar, al paso de la N-640.

Lo hicieron para efectuar un registro en el que estuvieron acompañados por los dos sospechosos, una pareja de estradenses que ya se enfrentó a diferentes cargos por tenencia y tráfico de drogas.

En esta ocasión el registro contó con la ayuda de la patrulla canina, con un perro que recorrió todas las dependencias de la vivienda en busca de drogas. Al terminar se desplazaron al garaje, donde el perro pudo buscar dentro del Audi TT que habitualmente conduce el sospechoso. Posteriormente se realizaron búsquedas similares en el jardín posterior y también en el coche de la sospechosa, un Lancia que estaba aparcado delante de la vivienda. Desde la Guardia Civil no quisieron ofrecer datos sobre este registro, de momento bajo secreto de sumario

Registrando con perros uno de los coches de la pareja. | L.D.

Este despliegue policial volvió a despertar la curiosidad de los vecinos de lugar y también de los muchos coches que al mediodía pasaban por el lugar. Se trata sin embargo de una imagen que ya se ha repetido en varias ocasiones. Cabe recordar que la Guardia Civil de A Estrada ya detuvo a los dos vecinos de Matalobos el pasado mes de febrero tras un registro en su domicilio, donde se incautaron pequeñas cantidades de droga.

Un año antes, en junio de 2024, la Policía Judicial de Lalín llevó a cabo en colaboración con la Guardia Civil de A Estrada una operación antidroga en A Estrada, en donde fue detenido y acusado el mismo vecino y en la que también se registró la misma casa. En 2022 se llevó a cabo otra operación antidroga en A Estrada y A Bandeira, en la que también fue detenido el mismo vecino, quien en 2024 terminó siendo condenado a cinco años y tres meses de prisión por este delito.

La pareja se ha visto envuelta ahora en una nueva operación antidroga, con su vivienda en el punto de mira. Se desconoce sin embargo si hay más personas implicadas.