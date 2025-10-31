Monólogo de Oswaldo Digón en el teatro de A Estrada
REDACCIÓN
A Estrada
El actor Oswaldo Digón ofrece hoy a partir de las 20.30 horas un monólogo que tendrá lugar en el Teatro Principal de A Estrada. IN-CERTO es un espectáculo de comedia donde mezcla su estilo de cómico de Stand-up con su dilatada experiencia como improvisador teatral, contando historias que, en cada espectáculo, van a transcurrir de una forma diferente haciendo que cada show sea único e irrepetible. Es un texto que habla con mucho humor, libertad y con una cuidada puesta en escena del espíritu de la época y mezclando elementos como el tsunami tecnológico, la ansiedad o las preocupaciones del día a día.
