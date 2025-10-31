El magosto del PP de Agolada, fijado para el 7

El PP de Agolada organiza el 7 de noviembre un magosto popular, para el que pueden retirarse las entradas en el Bar Central, la Taberneta o la Taberna Os Pendellos. También pueden reservarse en los números de teléfono 605 926 576 y 696 173 887. Los adultos pagarán 20 euros, los niños de entre 5 a 10 años deben abonar 10, y los menores de 5 acudirán gratis.