Magosto y música abren el ciclo cultural de Cercio
La parroquia lalinense de Cercio inicia mañana con un magosto y una actuación musical el ciclo que organiza la Asociación Cultural A Carballeira. El menú incluye pulpo, carne ao caldeiro, postre y castañas y será servido por Mesón A Roda en el pabellón del colegio. A las 17:30 horas comenzará la actuación de Xuntounos Ela, de Vila de Cruces, en el centro social.
