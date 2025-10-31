Un libro, una tertulia

Como cada último jueves de mes, ayer al atardecer tuvo lugar una nueva reunión del club de lectura para personas adultas en Lalín. El nuevo edificio sociocultural es la sede de estas tertulias, que congregan a una veintena de personas en torno a la literatura como espacio de reflexión compartida.

En esta ocasión, el libro a comentar era Plata quemada, de Ricardo Piglia, uno de los escritores más significativos de la literatura argentina de las últimas décadas, con una carrera que abarca ensayo y narrativa y que reflexiona de modo constante sobre la ficción y la memoria. El autor parte de un atraco real de los años sesenta para elaborar una novela policial en la que se hace también alegoría de la violencia, de la tradición y de la identidad. La escritura es precisa y cabe en ella el género de la reflexión literaria: el lector entra en una trama de acción, pero acaba cuestionándose quién es el que mira y quién es el que huyó.

La obra elegida para la próxima sesión es Calle de las tiendas oscuras, del autor francés Patrick Modiano, galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Está ambientada en un París de posguerra que se convierte en escenario de la pérdida y de la busca de la identidad. Con estilo contenido y melancólico, Modiano cuenta la historia de Guy Roland, un detective amnésico que intenta reconstruir su pasado y descubrir quién fue. La novela no es solo suspense, sino una indagación literaria sobre el olvido, la historia personal y colectiva, y lo que queda cuando se apagan las luces de las «tiendas oscuras».

Festa dos Libros

La coordinadora del club, promovido por la Concejalía de Cultura de Lalín, aprovechó la cita de ayer para trasladar a los miembros la invitación de la Subdirección Xeral de Bibliotecas para participar el sábado 29 de noviembre en la Festa dos Libros. Es una iniciativa Culturgal para que los clubes de lectura sean los protagonistas. Así, en el programa de la feria se articula un encuentro específico con autores y entre clubes, para debatir propuestas leídas con anterioridad y hablar de la experiencia y de las intenciones y posibilidades de futuro. Además, se eligen recomendaciones de lectura para el año siguiente. El programa incluye la visita de Santiago Cortegoso, con quien los asistentes podrán compartir diálogo y experiencia en torno a su obra Reconversión. Por la tarde habrá tiempo de compartir café y pinchos en compañía de las lecturas más singulares realizadas por los clubes gestionados desde la Rede de Bibliotecas de Galicia.