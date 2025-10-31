Inauguración de la exposición sobre Avelina Valladares en la Casa das Letras
«Avelina Valladares. Dona de seu» es el título de la exposición inaugurada ayer en la Casa das Letras de A Estrada con motivo del bicentenario del nacimiento de la escritora de Vilancosta (Berres) y en el marco del Ano Cultural que le está dedicando el Concello de A Estrada en este 2025. La muestra está comisariada por el director de producción de la Editorial Galaxia, Xesús Domínguez, quien estuvo presente en esta inauguración junto con el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, el secretario xeral da Lingua, Valentín García, y de Mari Carmen Ferreirós, en representación de la familia.
