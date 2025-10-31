La huelga de los técnicos deja sin recogida de muestras al CIS

La huelga de cuatro días de los técnicos superiores sanitarios dejará sin recogidas de muestras y extracciones de sangre al CIS durante varias semanas. Ayer, era palpable el malestar de los usuarios que acudieron a su cita para en su mayoría dejar sus muestras de orina y, también, para la extracción sanguínea. Las quejas fueron mayores después de conocer que en el CIS de Lalín los convocaban para el 12 de noviembre como primera fecha disponible.

Mientras tanto, también ayer, el alcalde de Lalín se reunía con el gerente del CHUS para abordar varios temas relacionados con el CIS. «Ahora lo más urgente es nombrar un coordinador y regular el tráfico en esa zona», explica Crespo. En la cita se habló de «las negociaciones que estamos llevando a cabo para dotarlo de más especialistas. Le comenté la necesidad de nombrar un coordinador cuanto antes» y señaló que en el tema de los polémicos estacionamientos delante del recinto, «llamó a una jefa de servicio para que viniera a Lalín en los próximos días a reunirse conmigo y encontrar una solución». En la reunión también se puso sobre la mesa la dotación de especialidades «que avanzan lentamente pero son necesarias. El gran problema siempre es la falta de médicos, que siempre está presente, pero poco a poco vamos avanzando. Me dijeron además que allí donde iba diálisis, que se mantendrá, van a montar algo importante», aseguró el regidor.