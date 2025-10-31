Gratitud lalinense a dos sacerdotes pegados a la tierra

El salón de plenos del Concello de Lalín acogió ayer el emotivo homenaje del Concello de Lalín a los prelados José Catanga y José Antonio García Otero por sus recientes nombramientos por parte de la Diócesis de Lugo. A la cita acudieron una veintena de familiares y amigos así como el alcalde de Lalín, José Crespo, y los concejales Paz Pérez, Avelino Souto, Pablo Areán y Begoña Blanco.

Público asistente al reconocimiento a los dos sacerdotes. / Bernabé/Javier Lalín

Crespo quiso agradecer a ambos su laborar pastoral llevada a cabo en distintas parroquias del municipio. «A Catanga le cambian parroquias de Silleda y Vila de Cruces y deja de atender las que tenía en Lalín, donde estaban muy contentos con usted. Y en el caso de José Antonio García, afortunadamente, quedará llevando las parroquias de A Balouta como Cadrón, Moimenta, Parada y A Veiga», manifestó. Los dos curas fueron obsequiados con sendas insignias de plata y un diploma de agradecimiento por sus servicios. El regidor incidió en que «habrá que acostumbrarse a que los curas tengan muchas parroquias».

En el turno de intervenciones el padre Catanga explicó que «he podido hacer lo que hice porque vosotros también sois grandes personas y porque he encontrado gente que responde. Os llevo en mi corazón y vendré muchas veces por aquí». Por su parte, José Antonio García aseguró estar «muy agradecido sobre todo a los vecinos de las parroquias». Y manifestó que «tan pronto me lo dijeron contesté que me hacía cargo de todos o de ninguno. Coincido con Catanga en que sigo con todos. Haré lo posible por, a pesar de que estoy contrariado por los hechos que sucedieron, hacerlo lo mejor posible. Cierto que faltan curas, pero no podemos despreciar lo que tenemos», apostilló.