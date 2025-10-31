Lo que el Estradense ha unido...

Los caminos de Juan Rey «Juanín» y Gonzalo Gómez se cruzaron en el año 2018, cuando ambos coincidieron en las filas del Club Deportivo Estradense. El primero era ya un jugador consolidado en la Tercera División gallega y pieza básica en el equipo rojillo, mientras que el segundo buscaba su oportunidad desde el equipo filial. Con el paso de los años ambos fueron consolidando una amistad que se extendió mucho más allá del fútbol.

Ahora, Juanín ha dejado el Estradense para fichar por el Sporting Estrada, mientras que Gonzalo ha dejado el fútbol para dedicarse al ciclismo. Sin embargo, han encontrado algo que los ha unido y no ha tenido nada que ver con el deporte. Ambos han formando RG AquaClima, una nueva empresa que inicia su actividad de fontanería y calefacción, que tendrá su base en la localidad estradense de Balboa. Para ello cuentan con un equipo de profesionales con más de diez años de experiencia en el sector. Los dos amigos se reparten la responsabilidad al frente. «En el campo era él el que mandaba pero aquí ya no. No es tan mandón», afirma Gonzalo, quien cuenta con más experiencia en este sector específico. Juanín por su parte ya es el responsable de una empresa de construcción que trabaja por toda Galicia.

«RG AquaClima apuesta por un servicio serio y próximo, orientado tanto la particulares como la empresas, realizando instalaciones, mantenimientos y reparaciones en toda la comarca de A Estrada y concellos próximos como Cuntis, Silleda, Lalín, Vedra, Teo, Santiago de Compostela, Vila de Cruces y Boqueixón», explica Gonzalo.

Como parte de su promoción de apertura, la empresa puso en marcha un sorteo de una estufa de pellets Vatio de 9 kW, en colaboración con Radio Estrada, dentro del magazine presentado por Pablo Chichas. El sorteo estará activo hasta el 19 de diciembre, y los oyentes podrán participar a través del programa de radio. Además, durante un período promocional determinado, todas las personas que sigan la página de Facebook de RG AquaClima recibirán un número adicional para participar en el sorteo, como forma de agradecer el apoyo e impulsar la presencia de la empresa en las redes sociales.

Con esta iniciativa, RG AquaClima quiere presentarse al vecindario y ofrecer sus servicios en un momento clave para el sector de la calefacción, con la llegada del invierno y el aumento de la demanda de soluciones eficientes y sostenibles para el hogar.